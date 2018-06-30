Австрийский капитал «застолбил» Евро-2012 в Украине

Австрийский капитал «застолбил» Евро-2012 в Украине

11:35, 30 мая 2008
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Около 25 миллиардов  долларов потребуется на  подготовку к проведению финальной части ЕВРО-2012 в Украине, из них  70 процентов должны быть привлечены из внебюджетных фондов.

Около 25 миллиардов  долларов потребуется на  подготовку к проведению финальной части ЕВРО-2012 в Украине, из них  70 процентов должны быть привлечены из внебюджетных фондов -  такие цифры озвучила Оксана Слюсаренко, заместитель главы секретариата  Президента Украины на встрече с австрийскими инвесторами в Киеве.

Если учесть, что по данным Госкомстата в 2007 году  приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины составил 7,882 млрд. долларов  (4,296 млрд. в  2006 году), то можно предположить, что за четыре оставшиеся до ЕВРО-2012  вполне возможно достичь  желаемых объемов.  Тем более, если ЕВРО объявлено нашим  национальным приоритетом и чиновник любого ранга обязан, просыпаясь каждое утро, напомнить себе: а что я сделал для ЕВРО-2012 в моей Украине?   

Бренд  европейского чемпионата притягателен для бизнеса при любых условиях. К примеру, в Австрии, которая совместно со Швейцарией проводит финал ЕВРО-2008,  ожидают в этой связи  дополнительный рост ВВП  на 0,15%, увеличение покупательской способности на 263 млн. евро. (данные предоставлены торговым отделом Посольства Австрии в Украине). Всего же экономический эффект от проведения чемпионата составит 1,4 млрд. евро, при среднем показателе от каждого матча в 42 млн. евро.  (до 56 млн.  от наиболее значимых  игр).

Австрия, которая в последние годы добилась существенного снижения уровня безработицы – 4,10 % при среднем в Евросоюзе 8% (в Польше – 17,9%), рассчитывает и  на создание дополнительных рабочих мест.  При этом в стране уже сегодня каждый 10-й работающий так или иначе занят  в сфере спорта. 

Конечно, Украина – не Австрия, но даже при всей нашей способности медленно запрягать и непонятно как ехать, инвестиционные потоки все же продвигаются к  украинским финансовым границам.

Что мы можем предложить нашим партнерам?

По словам госпожи Слюсаренко,  одна из основных задач в плане  проведения ЕВРО–2012 - это подготовка гостиничной инфраструктуры. Во всех городах, которые будут принимать чемпионат, ведется подготовка инфраструктуры размещения в соответствии с такими целевыми группами: УЕФА и партнеры, команды, масмедиа, болельщики.  Для обеспечения потребностей этих  групп, кроме гостиниц, которые уже действуют, либо проектируются и строятся, администрации принимающих городов готовят инвестиционные пакеты, которые включают в себя земельные участки и соответствующие разрешения для  строительства гостиниц  разных категорий.

Всего предусматривается  построить 25 гостиниц 5-звездочной категории, 82  – 4-звездочной, 124 – 3-звездочной.

Для успешного проведения ЕВРО-2012 в Украине запланировано осуществить за счет инвестиционных средств:  – реконструкцию 96 гостиниц в принимающих регионах на общую сумму  2 943,06 млн. грн.; – переоснащение 51 действующей гостиницы на общую сумму 650,1 млн. грн.; – строительство новых 90 гостиниц на  сумму 22 657,04 млн. грн.

При этом, согласно  Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, которая утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 22.02.08 № 107, 21,3% (26859,3 млн. грн.) объема этой программы предусмотрено на обеспечение условий размещения в принимающих городах: государственный бюджет – 600,0 млн. грн.;  другие источники (инвесторы) – 26254,3 млн. грн.

Для реализации этих амбициозных планов, по заключению  экспертов,  нужен  еще и такой пустячок, как  усовершенствование действующего законодательства в сфере подготовки гостиничной инфраструктуры.  Также во внимании законодателей нуждается  развитие транспортной инфраструктуры, в частности строительство и пользование  автомобильными дорогами.

При протяженности сети дорог общегосударственного значения в 170 тыс. километров из них лишь 2,2 тыс. являются дорогами 1-й категории и могут, но очень и очень условно, считаться автобанами.  

 Заместитель министра транспорта и связи Украины Вадим Гуржос признает, что существенного увеличения их протяженности в ближайшие годы не будет, реально рассматривать и планировать, прежде всего,  реконструкцию  и капитальный  ремонт существующих трасс.

Лишь частично, по словам В. Гуржоса, будет реализован к ЕВРО-2012 проект Киевской кольцевой дороги. Речь идет о ее первой очереди (включая строительство одного моста через Днепр) стоимостью 2 млрд долл.  Ожидается,  что все кольцо  будет построено к 2017-2018 гг., при общей протяженности дороги  более 210 км.

При этом заместитель министра сослался на отсутствие необходимого опыта такого масштабного строительства в рамках государственно-приватного партнерства,  на несовершенство законодательства.

«Ныне мы готовим изменения в законе о концессиях на автомобильные дороги, которые предполагают различные модели пользования ними. Прямая плата за проезд признана неэффективным методом» - говорит Вадим Гуржос.

Очевидно, что в этом секторе инфраструктуры приток инвестиций будет малозаметным. По всем расчетам, отдача от инвестиций в дорожное строительство является весьма долгосрочным проектом. 

В то же время, около 70% всех пассажирских перевозок на ЕВРО-2012, как ожидается по оценкам экспертами УЕФА, будет осуществляться самолетами. Соответственно, на первый план выходят вопросы подготовки аэропортов.

В. Гуржос говорит о 7 аэропортах в 6 городах Украины (двух в Киеве, а также в Харькове, Днепропетровске, Донецке, Львове, Одессе), где остро необходима  существенная реконструкция как самих терминалов, так и взлетно-посадочных полос, строительство новых гостиниц.

 "Аэропорты нуждаются в одной из наибольших частей инвестиций, и на сегодня это является самым проблемным вопросом, учитывая, что только два аэропорта находятся в государственной собственности, другие – в коммунальной", - считает В.Гуржос.

 По его словам,  в госбюджете на 2008 год предусмотрено более 1 млрд. грн на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт  аэропортов.

«На сегодня работы ведутся  в Донецке, в Борисполе, в других местах начато проектирование» - говорит он. Соответственно, именно здесь открывается широкое поле деятельности как  инжиниринговых компаний, так и поставщиков оборудования, а возможно, и ген - (суб) подрядчиков (если наши отечественные строители-монополисты сочтут нужным потесниться). 

Для австрийских компаний ЕВРО-2008 уже пройденный этап. Они ищут новые рынки для размещения своих ресурсов и возможностей.  

Проведенный ими в конце мая  презентационный тур в четырех города Украины –Донецке, Днепропетровске, Киеве и Львове, конечно же, предоставил потенциальным инвесторам большой объем информации.

По словам  торгового советника Посольства Австрии в Украине Грегора Постля, австрийские компании готовы к активной деятельности в период подготовки ЕВРО-2012 в Украине. В частности, они  не  считают инфляцию в Украине препятствием к осуществлению инвестиций, да и по общим законам бизнеса именно инфляция является, хоть и рискованным, но достаточно эффективным периодом получения  прибылей.

"Для австрийских инвесторов не является проблемой в настоящий момент инфляционные процессы в Украине, потому что конъюнктура развивается в Украине безумными темпами. Это свидетельствует о динамке украинского рынка. Основная цель – рано или поздно выйти на украинский рынок, потому что он перспективен и инфляционные процессы в Украине не воспрепятствуют для осуществления австрийских инвестиций в украинскую экономику", - отмечает Г.Постль.

На сегодня уже 170 австрийских компаний присутствуют  в Украине, и, как ожидается, к концу  конца года их количество увеличится до 200. Примечательно, что наращивается присутствие австрийского капитала в финансовой, банковской, сфере, что является верным признаком новой волны инвестиций.

 

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