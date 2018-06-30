Австрийский капитал «застолбил» Евро-2012 в Украине

Около 25 миллиардов долларов потребуется на подготовку к проведению финальной части ЕВРО-2012 в Украине, из них 70 процентов должны быть привлечены из внебюджетных фондов - такие цифры озвучила Оксана Слюсаренко, заместитель главы секретариата Президента Украины на встрече с австрийскими инвесторами в Киеве.

Если учесть, что по данным Госкомстата в 2007 году приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины составил 7,882 млрд. долларов (4,296 млрд. в 2006 году), то можно предположить, что за четыре оставшиеся до ЕВРО-2012 вполне возможно достичь желаемых объемов. Тем более, если ЕВРО объявлено нашим национальным приоритетом и чиновник любого ранга обязан, просыпаясь каждое утро, напомнить себе: а что я сделал для ЕВРО-2012 в моей Украине?

Бренд европейского чемпионата притягателен для бизнеса при любых условиях. К примеру, в Австрии, которая совместно со Швейцарией проводит финал ЕВРО-2008, ожидают в этой связи дополнительный рост ВВП на 0,15%, увеличение покупательской способности на 263 млн. евро. (данные предоставлены торговым отделом Посольства Австрии в Украине). Всего же экономический эффект от проведения чемпионата составит 1,4 млрд. евро, при среднем показателе от каждого матча в 42 млн. евро. (до 56 млн. от наиболее значимых игр).

Австрия, которая в последние годы добилась существенного снижения уровня безработицы – 4,10 % при среднем в Евросоюзе 8% (в Польше – 17,9%), рассчитывает и на создание дополнительных рабочих мест. При этом в стране уже сегодня каждый 10-й работающий так или иначе занят в сфере спорта.

Конечно, Украина – не Австрия, но даже при всей нашей способности медленно запрягать и непонятно как ехать, инвестиционные потоки все же продвигаются к украинским финансовым границам.

Что мы можем предложить нашим партнерам?

По словам госпожи Слюсаренко, одна из основных задач в плане проведения ЕВРО–2012 - это подготовка гостиничной инфраструктуры. Во всех городах, которые будут принимать чемпионат, ведется подготовка инфраструктуры размещения в соответствии с такими целевыми группами: УЕФА и партнеры, команды, масмедиа, болельщики. Для обеспечения потребностей этих групп, кроме гостиниц, которые уже действуют, либо проектируются и строятся, администрации принимающих городов готовят инвестиционные пакеты, которые включают в себя земельные участки и соответствующие разрешения для строительства гостиниц разных категорий.

Всего предусматривается построить 25 гостиниц 5-звездочной категории, 82 – 4-звездочной, 124 – 3-звездочной.

Для успешного проведения ЕВРО-2012 в Украине запланировано осуществить за счет инвестиционных средств: – реконструкцию 96 гостиниц в принимающих регионах на общую сумму 2 943,06 млн. грн.; – переоснащение 51 действующей гостиницы на общую сумму 650,1 млн. грн.; – строительство новых 90 гостиниц на сумму 22 657,04 млн. грн.

При этом, согласно Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, которая утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 22.02.08 № 107, 21,3% (26859,3 млн. грн.) объема этой программы предусмотрено на обеспечение условий размещения в принимающих городах: государственный бюджет – 600,0 млн. грн.; другие источники (инвесторы) – 26254,3 млн. грн.

Для реализации этих амбициозных планов, по заключению экспертов, нужен еще и такой пустячок, как усовершенствование действующего законодательства в сфере подготовки гостиничной инфраструктуры. Также во внимании законодателей нуждается развитие транспортной инфраструктуры, в частности строительство и пользование автомобильными дорогами.

При протяженности сети дорог общегосударственного значения в 170 тыс. километров из них лишь 2,2 тыс. являются дорогами 1-й категории и могут, но очень и очень условно, считаться автобанами.

Заместитель министра транспорта и связи Украины Вадим Гуржос признает, что существенного увеличения их протяженности в ближайшие годы не будет, реально рассматривать и планировать, прежде всего, реконструкцию и капитальный ремонт существующих трасс.

Лишь частично, по словам В. Гуржоса, будет реализован к ЕВРО-2012 проект Киевской кольцевой дороги. Речь идет о ее первой очереди (включая строительство одного моста через Днепр) стоимостью 2 млрд долл. Ожидается, что все кольцо будет построено к 2017-2018 гг., при общей протяженности дороги более 210 км.

При этом заместитель министра сослался на отсутствие необходимого опыта такого масштабного строительства в рамках государственно-приватного партнерства, на несовершенство законодательства.

«Ныне мы готовим изменения в законе о концессиях на автомобильные дороги, которые предполагают различные модели пользования ними. Прямая плата за проезд признана неэффективным методом» - говорит Вадим Гуржос.

Очевидно, что в этом секторе инфраструктуры приток инвестиций будет малозаметным. По всем расчетам, отдача от инвестиций в дорожное строительство является весьма долгосрочным проектом.

В то же время, около 70% всех пассажирских перевозок на ЕВРО-2012, как ожидается по оценкам экспертами УЕФА, будет осуществляться самолетами. Соответственно, на первый план выходят вопросы подготовки аэропортов.

В. Гуржос говорит о 7 аэропортах в 6 городах Украины (двух в Киеве, а также в Харькове, Днепропетровске, Донецке, Львове, Одессе), где остро необходима существенная реконструкция как самих терминалов, так и взлетно-посадочных полос, строительство новых гостиниц.

"Аэропорты нуждаются в одной из наибольших частей инвестиций, и на сегодня это является самым проблемным вопросом, учитывая, что только два аэропорта находятся в государственной собственности, другие – в коммунальной", - считает В.Гуржос.

По его словам, в госбюджете на 2008 год предусмотрено более 1 млрд. грн на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт аэропортов.

«На сегодня работы ведутся в Донецке, в Борисполе, в других местах начато проектирование» - говорит он. Соответственно, именно здесь открывается широкое поле деятельности как инжиниринговых компаний, так и поставщиков оборудования, а возможно, и ген - (суб) подрядчиков (если наши отечественные строители-монополисты сочтут нужным потесниться).

Для австрийских компаний ЕВРО-2008 уже пройденный этап. Они ищут новые рынки для размещения своих ресурсов и возможностей.

Проведенный ими в конце мая презентационный тур в четырех города Украины –Донецке, Днепропетровске, Киеве и Львове, конечно же, предоставил потенциальным инвесторам большой объем информации.

По словам торгового советника Посольства Австрии в Украине Грегора Постля, австрийские компании готовы к активной деятельности в период подготовки ЕВРО-2012 в Украине. В частности, они не считают инфляцию в Украине препятствием к осуществлению инвестиций, да и по общим законам бизнеса именно инфляция является, хоть и рискованным, но достаточно эффективным периодом получения прибылей.

"Для австрийских инвесторов не является проблемой в настоящий момент инфляционные процессы в Украине, потому что конъюнктура развивается в Украине безумными темпами. Это свидетельствует о динамке украинского рынка. Основная цель – рано или поздно выйти на украинский рынок, потому что он перспективен и инфляционные процессы в Украине не воспрепятствуют для осуществления австрийских инвестиций в украинскую экономику", - отмечает Г.Постль.

На сегодня уже 170 австрийских компаний присутствуют в Украине, и, как ожидается, к концу конца года их количество увеличится до 200. Примечательно, что наращивается присутствие австрийского капитала в финансовой, банковской, сфере, что является верным признаком новой волны инвестиций.