Агентство Украины по подготовке Евро-2012 наладило сотрудничество со своим польским коллегами «PL-2012»

Киев. 28 мая. УНИАН. Национальное агентство Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу наладило сотрудничество со своим польским коллегами «PL-2012».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацагентства по подготовке к Евро-2012, 27 мая в Киеве состоялась рабочая встреча польской делегации и представителей украинского агентства.

Польскую делегацию представляли директор Союза «PL-2012», ответственной за подготовку Польши к Евро-2012, Марчин ГЕРРА, его заместитель по вопросам стадионов Рафал КАПЛЕР и руководитель штаба по подготовке к чемпионату Футбольной федерации Польши Адам ОЛЬКОВИЧ.

Во время встречи стороны обсуждали проблемные вопросы обеих стран, обменивались опытом по подготовке к Евро-2012 и договорились о налаживании совместной системы отчетности перед УЕФА.

Особое внимание польская сторона уделила изучению опыта Украины в вопросе стадионов и привлечение инвестиций под объекты инфраструктуры чемпионата. В частности, по словам А.ОЛЬКОВИЧА, из-за того, что большинство гостей турнира прибудут в украинские принимающие города авиатранспортом, вопрос аэропортов для Украины является первоочередным.

«Мы готовы поделиться с украинскими коллегами многолетним опытом в вопросе приема и размещения большого количества туристов. Поскольку у нас только Краков принимает 8 млн. гостей ежегодно», - сказал он.

Украинская сторона выразила позицию Нацагентства, что объединение усилий наших команд позволит осуществить рывок в подготовке Украины и Польши к Евро-2012.

Подытоживая договоренности, руководство Нацагентства и «PL-2012» договорилось о встрече на будущей неделе в Варшаве и проведении ежемесячных совместных рабочих совещаний на уровне исполнителей.