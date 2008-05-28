Червоненко пригласил канадских инвесторов вкладывать средства в проекты к Евро-2012

Киев. 28 мая. УНИАН. Председатель Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу Евгений ЧЕРВОНЕНКО пригласил канадских предпринимателей инвестировать средства в бизнес-проекты к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в Нацагентстве по подготовке к Евро-2012, об этом шла речь на встрече Е.ЧЕРВОНЕНКО с представителями канадских деловых кругов. Председатель агентства находится в Канаде в составе официальной делегации во главе с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Е.ЧЕРВОНЕНКО посетил прием по случаю 75-летия владельца корпорации «ROGERS» Тэда РОДЖЕРА, на который было приглашено около 4 тысяч представителей ведущих канадских компаний.

В ходе встреч председателя Нацагентства с канадскими бизнесменами и инвесторами обсуждались вопросы участия канадской стороны в процессе подготовки Украины к Евро-2012.

Бизнесменов особенно интересовали вопросы реконструкции аэропортов, систем телекоммуникаций, гостиничной инфраструктуры и проблемы перестройки спортивных объектов.

В свою очередь, Е.ЧЕРВОНЕНКО отметил: «Мы высоко ценим опыт канадских бизнесменов и всегда открыты для обмена информацией и налаживания непосредственных контактов”.

“Моя главная задача – привести в Украину 20 млрд. дол. инвестиций, поэтому я противник бюрократической волокиты и затягивания решения вопросов. И если канадская сторона выражает заинтересованность в сотрудничестве, мы готовы оперативно предоставить всю необходимую информацию и выступить связующим звеном между канадским бизнесом и украинскими партнерами”, - добавил он.

Е.ЧЕРВОНЕНКО также выразил надежду, что известная на весь мир украинская диаспора Канады приобщится к перестройке своей исторической Родины.