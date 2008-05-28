Бизнесмены из Австрии изучают инвестиционные проекты к Евро-2012 в области строительства и инфраструктуры

Киев. 28 мая. УНИАН. Бизнесмены из Австрии изучают инвестиционные проекты в области строительства и инфраструктуры, которые украинские города готовятся реализовать к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, экономические миссии в составе представителей Посольства Австрии в Украине и австрийских компаний на протяжении мая 2008 года посещают Львов, Киев, Донецк и Днепропетровск для того, чтобы встретиться с потенциальными партнерами в области строительства и инфраструктуры в рамках подготовки этих городов к проведению чемпионата Европы 2012 года по футболу. Одним из заданий миссии является поддержка инвестиционных проектов (строительство гостиниц, дорог, стадионов и др.) в рамках подготовки к Евро-2012 в Украине.

Сегодня состоялась встреча предпринимателей Украина – Австрия в рамках экономической миссии «Евро-2012: строительство и инфраструктура», в которой приняла участие заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента Украины в Верховной Раде Оксана СЛЮСАРЕНКО.

Во время встречи предпринимателей двух стран О.СЛЮСАРЕНКО отметила, что Австрия – важный торгово-экономический партнер Украины в Европе. Эта страна входит в десятку ведущих партнеров нашей страны по объемам двусторонней торговли товарами и услугами, а также является ключевым инвестором украинской экономики. Так, на начало 2008 года Австрия инвестировала в экономику Украины 2075,2 млн. дол. США, австрийский капитал присутствует в банковском секторе, страховом рынке, рынке строительства и производства товаров широкого потребления, торговле и металлургической промышленности.

«Мы также следим за подготовкой Австрии к проведению вместе со Швейцарией чемпионата Европы 2008 года по футболу, и вынесли тему европейского чемпионата по футболу 2012 года в Украине в отдельную стратегическую группу вопросов», – отметила заместитель главы Секретариата Президента Украины.

О.СЛЮСАРЕНКО пригласила бизнесменов Австрии налаживать более тесные деловые отношения с отечественными предприятиями, которые также начали активно интересоваться развитием городов и целых регионов в контексте подготовки к Евро-2012. «Появляется социальная ответственность украинского бизнеса, новые интересные амбициозные проекты», – сказала О.СЛЮСАРЕНКО.

«Уверена, что эта встреча станет случаем для установления новых деловых контактов между предпринимателями Украины и Австрии», – подытожила заместитель главы Секретариата Президента.