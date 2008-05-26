В Киеве открылась выставка «Символы Евро-2012»

Киев. 26 мая. УНИАН. Сегодня в Киеве в Музее спортивной славы Украины начала работу экспозиция плакатов «Символы Евро-2012».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, на выставке представлены 32 лучших плаката, выполненных студентами Академии искусств (г. Варшава) как курсовые работы.

Заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Мирослав ДУТЧАК сообщил польским гостям, которые привезли экспозицию в Киев, что украинской молодежи будет очень интересно посмотреть на взгляд польских ровесников. М.ДУТЧАК заверил, что до 20 июня с выставкой смогут ознакомиться многие молодые украинцы, и вскоре можно будет увидеть символы Евро-2012 глазами украинцев.

Директор Музея спортивной славы Украины Алла ХОМЕНКО пригласила всех желающих посетить выставку, которая будет работать до 20 июня.