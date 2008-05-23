Киев. 23 мая. УНИАН. Приднепровская железная дорога представила предпроектную разработку реконструкции вокзала Днепропетровска к Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, предпроектные разработки строительства пригородного терминала представил главный инженер Приднепровской железной дороги Владимир ДУШЕЙКО 20 мая на совещании относительно вопросов подготовки аэропортов, автомобильных дорог и объектов железнодорожного транспорта Днепропетровской области к Евро-2012.

По его словам, терминал необходим, поскольку на сегодня пропускная способность Днепропетровского вокзала составляет 100 тыс. человек, из которых 90 тыс. - пассажиры именно пригородного железнодорожного транспорта. «Приднепровская железная дорога уже сегодня готова к перевозке болельщиков и гостей города во время Евро-2012, однако для стабильной работы транспорта необходимо создать полноценные условия посадки и высадки пассажиров железной дороги», - отметил В.ДУШЕЙКО.

Проектом предполагается перестроить две последние платформы - 5 и 6, на которые после реконструкции можно будет принимать одновременно 8 пригородных поездов. Таким образом, для пассажирских поездов вокзал оставляет 4 первые платформы. Также в предпроектных разработках учтена возможность выхода пригородных пассажиров на вокзальную площадь.

Как отмечается в сообщении, этот проект позволит, в первую очередь, оптимизировать путь выхода пассажиров к помещениям вокзала, а также сделать еще 3-4 выхода из вокзала и разделить пассажиропотоки дальнего и пригородного следования. Построение пригородного терминала также даст возможность контролировать плату за проезд пригородными пассажирами.

Проект поддержали присутствующие заместитель министра транспорта и связи Вадим ГУРЖОС, представители местной власти.