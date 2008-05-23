Червоненко предлагает ВР принять закон об упрощении разрешительной системы в Украине

20:03, 23 мая 2008
Футбол 2012
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Это задача его жизни

Киев. 23 мая. УНИАН. Председатель Национального агентства по вопросам подготовки и проведения Евро-2012 Евгений ЧЕРВОНЕНКО предлагает парламенту принять закон об упрощении разрешительной системы в Украине.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы сейчас на завершающем этапе подготовки закона, который, если будет принят, упростит разрешительную систему при строительстве и инвестициях», - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Он отметил, что этот законопроект разрабатывают лучшие специалисты с мировым именем с привлечением специалистов ВР и лучших украинских юристов.

Е.ЧЕРВОНЕНКО отметил важность того, чтобы этот законопроект прошел первое чтение уже на этой сессии. Он отметил, что единственной возможностью для проведения Евро-2012 является принятие данного закона.

Е.ЧЕРВОНЕНКО сообщил, что проводил консультации с лидерами парламентских политических сил, и сегодня нет причин отказываться от его принятия.

«Большей задачи моей жизни, чем упрощение разрешительной системы, я не вижу», - сказал он. И отметил, чтобы привлечь инвестиции на уровне 20 млрд. долларов на фоне кризиса мировой финансовой системы, необходимо «главной священной коровой сделать инвестора, иначе ничего не выйдет».

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