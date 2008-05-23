Днепропетровский облсовет заявляет, что задержка с внесением изменений в госбюджет угрожает невыполнением социальных программ

Днепропетровск. 23 мая. УНИАН. Сегодня на очередной сессии депутаты Днепропетровского областного совета большинством голосов приняли заявление о ситуации в экономике области, в котором отмечается, что задержка с внесением изменений в государственный бюджет угрожает срывом выполнения социальных программ региона.

Как передает корреспондент УНИАН, в заявлении выражается серьезная озабоченность дальнейшим заострением ситуации в экономической и социальной сферах как Украины, так и Днепропетровской области.

„Не выполняются обещания Кабинета Министров Украины и лично премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которые были определены ею во время пребывания в нашей области, о выделении из госбюджета почти 3 млрд. грн. на продолжение строительства Днепропетровского метро, объездных дорог, что крайне необходимо для подготовки к Евро-2012. Вместо этого, в 2008 г. правительство уменьшило финансирование на развитие транспортной инфраструктуры в 8 раз по сравнению с прошлым годом. В то же время отчисления Днепропетровской области в госбюджет за 4 месяца текущего года в два раза превышают показатели 2007 г.», отмечается в заявлении депутатов облсовета.

Депутаты заявили, что такая политика является опасной и недопустимой, угрожает стабильности в государстве.

„Государство, общество, экономика не должны быть заложниками политического противостояния, безответственности и непрофессионализма”, - подчеркивается в заявлении.

Заявление было проголосовано со второй попытки, после выступления на сессии главы Днепропетровской облгосадминистрации Виктора БОНДАРЯ.

„За” проголосовал 61 депутат из 85 присутствующих на сессии. Против принятия заявления выступила фракция БЮТ, считающая заявление некорректным.