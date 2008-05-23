Одесский горсовет представил экспертам УЕФА Генеральный план инфраструктуры к Евро-2012

Одесса. 22 мая. УНИАН. Подготовка Одессы к Евро-2012 перешла в новую фазу – горисполком согласовал в профильных министерствах и предоставил на рассмотрение экспертов УЕФА Генеральный план инфраструктуры.

Об этом сегодня сообщил УНИАН директор городского Департамента по подготовке и проведению в Одессе финального турнира чемпионата Европы 2012 года по футболу Андрей ТЕРЗИЕВ.

«Этот пакет документов содержит детализированную информацию по каждому из проектов, предусмотренных городской программой подготовки к чемпионату, - отметил А.ТЕРЗИЕВ, - а именно: план реализации проекта, график его выполнения и информацию об ответственности на разных этапах выполнения проекта, возможных рисках и путей их избежания. Предоставленные документы являются гарантией городских властей относительно выполнения нашей программы подготовки в предусмотренные сроки».

Все 200 документов, по словам руководителя Департамента по подготовке к Евро-2012, крайне важны для развития города, поскольку создаваемые объекты инфраструктуры будут успешно функционировать после окончания чемпионата. Кроме того, коммунальное предприятие «Международный аэропорт «Одесса» самостоятельно подготовило для экспертов УЕФА свыше 100 документов о важных составляющих проекта реконструкции аэропорта.

А.ТЕРЗИЕВ высказал убеждение, что «после утверждения решений по представленному пакету документов руководство УЕФА включит Одессу в состав основных городов, которые будут принимать игры Европейского чемпионата». Для этого имеется ряд веских оснований, главным из которых является высокий уровень развития гостиничной инфраструктуры, а также готовность возвести новые отели, реконструировать существующие и временно использовать для размещения участников матчей до пяти круизных лайнеров в качестве 4-х и 5-тизвездочных отелей, подытожил глава Департамента по подготовке к Евро-2012.